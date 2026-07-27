Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho continuam nesta segunda-feira, 27 de julho, com a liberação dos valores para as famílias que possuem Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6. Os depósitos seguem o calendário oficial do Governo Federal. O benefício é creditado de forma escalonada conforme o final do NIS.

O cronograma de julho teve início no dia 20 e prossegue até 31 de julho, contemplando todos os grupos de beneficiários. A consulta da data de pagamento pode ser feita pelo último dígito do NIS, informado no cartão do programa. As informações também estão disponíveis nos canais oficiais da Caixa.

Benefício pode ser superior a R$ 600

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família que atende aos critérios do programa. Entretanto, o total recebido pode ser maior conforme a composição familiar. O cálculo considera benefícios adicionais destinados a grupos específicos.

Famílias com crianças de até seis anos recebem um complemento de R$ 150 por cada integrante nessa faixa etária. Também existe um adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 17 anos. Bebês de até seis meses de idade também geram um benefício extra de R$ 50.

Para participar do programa, a principal regra é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Além disso, é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação. Entre eles estão a frequência escolar das crianças, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a vacinação em dia.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como movimentar os valores

Os beneficiários podem acessar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. O uso dessas plataformas permite realizar pagamentos, transferências e outras operações sem a necessidade de comparecer a uma agência.

O cartão do programa também pode ser utilizado na função débito em estabelecimentos comerciais. Quem preferir sacar o benefício em dinheiro pode utilizar caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa.