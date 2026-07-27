Muitas famílias têm dúvidas sobre o funcionamento do Bolsa Família quando um filho adulto continua morando com os pais e se torna pai ou mãe. Nesses casos, a principal questão é saber se será possível receber dois benefícios. A resposta depende da forma como a família está organizada no mesmo endereço.

De maneira geral, o programa considera o núcleo familiar que divide a rotina da residência. Isso significa que o benefício não é concedido individualmente para cada morador. O Cadastro Único é utilizado para identificar quem faz parte dessa composição familiar.

Quando a casa é considerada uma única família

Se pais, filho e neto vivem sob o mesmo teto, compartilham a alimentação e dividem despesas como água, energia e supermercado, o entendimento é de que existe apenas um núcleo familiar. Nessa situação, todos devem constar no mesmo Cadastro Único. Assim, a família permanece com apenas um benefício do Bolsa Família.

Embora não seja possível receber dois pagamentos separados, o nascimento da criança pode aumentar o valor recebido. Isso ocorre porque crianças de até seis anos dão direito ao Benefício Primeira Infância. O adicional é de R$ 150 por mês para cada criança que se enquadre nessa faixa etária.

O acréscimo é incorporado ao benefício já existente, desde que a família cumpra os critérios do programa. Por isso, é importante manter o Cadastro Único atualizado após o nascimento do bebê. A atualização garante que a composição familiar reflita a situação atual da residência.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Em quais situações dois benefícios podem ser liberados

Existe uma exceção para famílias que moram no mesmo endereço, mas vivem de forma completamente independente. Nesse cenário, é necessário comprovar que cada grupo possui renda, despesas e organização financeira próprias. A análise é realizada durante o atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Caso a independência seja confirmada, podem ser criados dois Cadastros Únicos distintos. Ainda assim, cada núcleo familiar deverá atender ao limite de renda exigido pelo Bolsa Família, que em 2026 corresponde a até R$ 218 por pessoa.