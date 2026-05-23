Recentemente, o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 revelou que a capital de Rondônia, se destaca por ter a pior qualidade de vida entre as capitais brasileiras. O levantamento analisou diversos indicadores sociais e ambientais, evidenciando a situação crítica da cidade em comparação com outras capitais.

No ranking divulgado, Porto Velho aparece entre as cidades com os piores resultados, ao lado de outras capitais como Macapá e Maceió. A diferença de pontuação entre Porto Velho e a capital com melhor qualidade de vida, Curitiba, ultrapassa 12 pontos.

Indicadores do IPS

O IPS avalia fatores que impactam a qualidade de vida, incluindo segurança, moradia, acesso à saúde, educação e inclusão social. Para Porto Velho, os indicadores revelam desafios significativos, especialmente no que diz respeito à segurança.

A cidade enfrenta altos índices de criminalidade, o que agrava a percepção de insegurança entre os moradores e contribui para uma qualidade de vida insatisfatória. Além dos dados sobre as capitais, o IPS também analisa o desempenho dos estados.

O desempenho de Rondônia, onde Porto Velho está localizada, não é favorável, especialmente em comparação com estados como São Paulo e Santa Catarina, que apresentam melhores condições de vida. A situação em Porto Velho é um reflexo das dificuldades enfrentadas na região Norte, onde as condições socioeconômicas são frequentemente desafiadoras.

O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, que alcançou uma pontuação média de 63,40, indica uma evolução sutil em relação ao ano anterior, mas Porto Velho continua a ser um exemplo de que muitas cidades ainda precisam de atenção especial.

A melhoria da qualidade de vida em Porto Velho requer um esforço conjunto entre o Governo Federal, o Governo do Estado e a sociedade civil para implementar políticas eficazes que abordem as questões de segurança, saúde e educação.