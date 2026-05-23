O Flamengo entrou de vez na briga por Danilo e pretende fazer de tudo para tirar o volante do Botafogo. Enquanto isso, o clube carioca já tem garantida a vinda de um jogador que o pertence e está retornando de um período de empréstimo junto ao Sporting, de Portugal.

Trata-se de Rayan Lucas, volante de 21 anos de idade. O jovem atleta estava cedido ao time português com contrato incluíndo opção de compra. Mas como seu desempenho no Alvalade não saiu como o esperado, a agremiação lusitana não ativará a cláusula.

Com isso, o garoto voltará ao Brasil e ficará à disposição do Mengão novamente. Como não tem mais idade para integrar as categorias de base, será feita uma avaliação por parte da comissão técnica de Leonardo Jardim para definir se ele será incorporado ao plantel principal ou não.

Créditos: Instagram/Rayan Lucas

Caso a resposta seja positiva, Rayan ficará a disposição de Jardim para a sequência da jornada de 2026. Por outro lado, se a resposta for negativa, a diretoria precisará encontrar um novo destino para o meio-campista, seja um empréstimo novamente ou até mesmo uma transferência definitiva.

Flamengo quer tirar Danilo do Palmeiras

No que diz respeito a Danilo, o Fla está empenhado em não deixá-lo ir parar no Allianz Parque. De saída do Botafogo, o volante vê com muito bons olhos a possibilidade de vestir a camisa palestrina mais uma vez, com a qual surgiu para o futebol.

Para isso, a diretoria rubro-negra está disposta a desembolsar altas cifras. Em contrapartida, o futebol europeu também surge como um adversário para ambos, ainda mais após a convocação do destaque alvinegro para a Copa do Mundo.

A disputa entre os grandes brasileiros por Danilo promete ser intensa e, pelo menos por enquanto, segue sem definição. O profissional, por sua vez, não deve mais entrar em campo pelo Brasileirão para não atrapalhar as negociações.