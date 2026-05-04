No cenário automotivo brasileiro, uma empresa se destacou como líder em eficiência energética, especialmente em 2026. O ranking dos carros mais econômicos revela que o modelo BYD King GS alcançou um consumo impressionante de 0,49 MJ/km, consolidando sua posição no topo da lista. O preço do veículo é de R$ 175.990, que equivale a 108,5 salários mínimos, considerando o salário médio de R$ 1.621.

O Caoa Chery Tiggo 7 Pro, anteriormente um competidor forte, viu sua posição no ranking despencar para a oitava colocação. Com um consumo de 0,91 MJ/km e um preço de R$ 169.990, o Tiggo não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica da BYD.

Ranking dos carros mais econômicos de 2026

A lista dos dez carros mais econômicos de 2026 inclui modelos que se destacam não apenas pelo consumo, mas também pela inovação tecnológica. Além do BYD King GS, outros modelos como Geely EX5 EM-i e BYD Song Plus GS também figuram entre os primeiros.

O Geely EX5 EM-i consome 0,55 MJ/km e tem um preço de R$ 234.990, enquanto o BYD Song Plus GS apresenta um consumo de 0,58 MJ/km e custa R$ 249.990. A eletrificação pesada tem se mostrado um caminho viável para a economia dos consumidores.

O ranking demonstra que os modelos híbridos e plug-in (HEV e PHEV) não só oferecem eficiência energética, mas também representam uma opção financeira mais acessível a longo prazo. A crescente popularidade desses veículos reflete uma mudança nas preferências dos consumidores, que buscam alternativas mais sustentáveis.

Embora o Tiggo 7 Pro ainda esteja entre os dez melhores, a marca enfrenta o desafio de se reinventar para competir com a agressividade da BYD. A necessidade de inovação é evidente, já que a tecnologia automotiva avança rapidamente. A Caoa Chery deve considerar melhorias significativas em seus modelos para recuperar a competitividade no mercado.