Decorar a casa com plantas é uma prática comum que visa trazer beleza e bem-estar ao ambiente. No entanto, a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes alerta que nem todas as espécies são adequadas para ambientes internos.

Segundo ela, algumas plantas podem interferir no equilíbrio energético da casa, impactando áreas como sono, relacionamentos e prosperidade. De acordo com os princípios do Feng Shui, o formato, o crescimento, a cor e o posicionamento das plantas influenciam a energia que circula nos espaços.

Márcia explica que algumas espécies podem trazer vibrações negativas ou indesejadas, afetando o clima do lar. Por isso, é importante estar ciente das plantas que são colocadas dentro de casa e suas possíveis consequências.

Plantas a serem evitadas

Entre as plantas que devem ser evitadas, Márcia menciona aquelas que possuem espinhos ou folhas pontiagudas, pois podem simbolizar energia cortante e agressiva. Exemplos incluem a espada de São Jorge e o cacto.

Além disso, plantas que crescem muito e ocupam espaço excessivo também devem ser usadas com moderação, pois podem gerar uma sensação de sufocamento no ambiente. As plantas que têm crescimento rápido e expansivo, como a dracena e a ficus, podem criar uma sensação de desordem e limitar a circulação de energia.

Márcia também sugere que plantas com folhas muito grandes ou pesadas, como a monstera, podem acumular energia negativa se não forem bem cuidadas. É essencial que as plantas estejam saudáveis e bem posicionadas para garantir um fluxo energético positivo.

O posicionamento das plantas também é crucial para manter a harmonia no lar. Márcia recomenda que as plantas sejam colocadas em locais onde possam receber luz natural adequada, mas sem bloquear a passagem de energia. Além disso, é essencial cuidar para que as plantas não estejam murchas ou doentes, pois isso pode afetar a energia do ambiente de forma negativa.