O processo de obtenção de um passaporte no Brasil envolve várias etapas que precisam ser seguidas de maneira organizada. Embora o processo tenha sido digitalizado, a legislação brasileira exige que o solicitante compareça pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal.

O primeiro passo para solicitar um passaporte é preencher um formulário online. É essencial que todas as informações sejam inseridas corretamente, pois omissões ou erros podem atrasar o processo ou até mesmo inviabilizá-lo. Após o preenchimento, o solicitante deve verificar se possui toda a documentação necessária, que será exigida no dia do atendimento presencial.

Pagamento da taxa de emissão

Após o preenchimento do formulário, o próximo passo é o pagamento da taxa de emissão, que atualmente é de R$ 257,25. O pagamento pode ser realizado por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. Para aqueles que necessitam de um passaporte com urgência, uma taxa adicional será aplicada, totalizando R$ 334,42.

O agendamento do atendimento é uma etapa crucial. O solicitante deve escolher um posto da Polícia Federal, onde será atendido. A entrega do passaporte ocorrerá na mesma unidade, e o prazo máximo para a entrega é de 90 dias. Se o passaporte não for retirado dentro desse período, ele será cancelado e a taxa paga não será reembolsada.

No dia do atendimento, é necessário apresentar todos os documentos exigidos. A equipe da Polícia Federal irá verificar a documentação, coletar dados biométricos, como impressões digitais e fotografia, e informar o prazo de entrega do passaporte. O tempo de espera para ser atendido é de até 20 minutos.

Após o atendimento, o solicitante pode acompanhar o status da solicitação pela internet. A entrega do passaporte ocorrerá na mesma unidade, e é imprescindível apresentar um documento de identificação para recebê-lo.