Uma nova ponte, inaugurada recentemente no Litoral do Paraná, trouxe mudanças significativas para o tráfego na região. Com um investimento de mais de R$ 400 milhões, a estrutura possui 1.240 metros de extensão, quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres. Contudo, a nova travessia gerou surpresas para motoristas de veículos de carga, devido às restrições que foram implementadas.

Restrições para veículos de carga

As novas regras vetam o trânsito de veículos de carga pesados na travessia entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. Essa decisão é baseada em uma portaria de 2022 do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

As restrições são semelhantes às aplicadas anteriormente à travessia aquaviária pelo ferry boat de Guaratuba, com um limite fixo de até 4 eixos. Assim, apenas veículos que atendam a critérios específicos poderão utilizar a ponte.

De acordo com a portaria, os veículos que podem circular pela Ponte da Vitória devem ter um Peso Bruto Total (PBT) ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) máximo de 26 toneladas e comprimento máximo de 18,6 metros. Essas restrições também se aplicam a trechos da PR-412 e PR-508, que estão localizados nos perímetros urbanos de Guaratuba e Matinhos.

Fiscalização e sinalização

O DER/PR está instalando a sinalização necessária para informar sobre as restrições de tráfego. A fiscalização será realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná e pelos agentes de trânsito do próprio DER/PR. Esses agentes contarão com balanças rodoviárias para monitorar o peso dos veículos, assegurando que as normas sejam cumpridas.

Embora a Ponte da Vitória suporte cargas maiores, há limites devido às vias de acesso e condições de tráfego. Um acordo com o MPPR também restringe caminhões pesados em áreas urbanas, que devem seguir pelas BR-376 e BR-277.