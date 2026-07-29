O Nubank anunciou o lançamento de uma nova categoria de serviços voltada aos clientes que buscam benefícios adicionais sem chegar ao nível da modalidade Ultravioleta. Batizada de Croma, a novidade oferece um conjunto de vantagens em compras, investimentos e serviços parceiros. A proposta é atender um público intermediário dentro da base de usuários da fintech.

A adesão ao novo segmento pode acontecer de duas maneiras. Os clientes podem solicitar a participação diretamente pelos canais de atendimento ou aguardar um convite enviado pelo próprio Nubank, que fará a seleção com base nos critérios de elegibilidade definidos pela instituição. A disponibilidade será ampliada de forma gradual.

Quem pode ter isenção da mensalidade

O plano Croma possui mensalidade de R$ 39 para quem optar pelos benefícios sem cumprir os requisitos de isenção. No entanto, clientes que acumularem pelo menos R$ 4 mil em gastos mensais na fatura do cartão de crédito não precisarão pagar pelo serviço. A gratuidade também vale para quem mantiver ao menos R$ 30 mil investidos ou guardados na instituição.

Além da isenção, o novo segmento inclui um cartão Mastercard Platinum com benefícios exclusivos. A modalidade oferece cashback de 0,8% em compras realizadas no crédito ou a possibilidade de acumular um ponto a cada US$ 1,40 gasto. Os clientes poderão escolher a forma de recompensa conforme sua preferência.

Créditos: Divulgação Nubank

Benefícios incluem streaming, NuTag e investimentos

Os valores obtidos em cashback podem ser resgatados diretamente na conta. Já os pontos acumulados podem ser transferidos para programas de fidelidade como LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles. Essa flexibilidade permite utilizar as recompensas em diferentes modalidades de viagens e compras.

Entre os diferenciais anunciados estão 5% de cashback em assinaturas de 28 plataformas de streaming e acesso ao NuTag sem cobrança de mensalidade. O pacote também oferece condições especiais para serviços como HBO Max e ChatGPT Go, além de um plano NuCel gratuito de 10 GB durante os seis primeiros meses.