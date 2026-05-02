Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Carlo Ancelotti ganhou bastante dinheiro no decorrer da carreira. Mas o que nem todo mundo sabe é que o comandante da Seleção Brasileira também montou uma coleção de carros de luxo pelos clubes que passou.

Alguns dos veículos que possui em seu acervo foram presentes dados pelas patrocinadoras dos times que treinou. No Bayern de Munique e no Real Madrid, por exemplo, foi contemplado com singelas lembranças da Audi, atual parceira do gigante alemão e antiga aliada do gigante espanhol.

Em 2014, por exemplo, o italiano recebeu um Audi S8 de terceira geração durante sua apresentação na equipe bávara. Já em seus últimos anos à frente do Real, a Audi deu lugar à BMW como patrocinadora. Com isso, em 2023 o técnico ganhou a versão mais potente do BMW i4, o modelo M50.

Créditos: Divulgação/Real Madrid

Já no ano seguinte, Carletto trocou seu carro pelo i5 M60 xDrive, o modelo elétrico mais recente da BMW e principal opção de sedã da marca. Sempre dando preferência aos sedãs, o atual treinador do selecionado canarinho passou a optar pelos elétricos.

Carlo Ancelotti é dono de fortuna milionária

Sem dúvidas, Ancelotti dispõe de condições financeiras para comprar quantos carros quiser para colocar em sua coleção. Isso porque, segundo a imprensa internacional, o patrimônio do italiano está estimado entre US$ 50 milhões (R$ 284,37 milhões) e US$ 54 milhões (R$ 310,6 milhões).

É dinheiro de perder de vista. O experiente técnico de 66 anos de idade tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo, ou seja, até o meio deste ano. No entanto, as partes já abriram conversas para renovar o vínculo, que contempla um salário de R$ 5 milhões mensais – em caso de renovação essa quantia deve subir para R$ 6 milhões.