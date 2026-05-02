O Internacional recusou duas propostas no valor de R$ 36 milhões para vender dois jogadores que estão entre os principais alvos das críticas da torcida. O clube gaúcho teve a oportunidade de fazer dinheiro com os atletas na primeira janela de transferências do ano, porém optou pela manutenção do elenco de Paulo Pezzolano.

Os jogadores em questão são o centroavante Rafael Santos Borré e o meia Bruno Tabata, que estão constantemente na mira do torcedor colorado. Segundo o jornalista Vagner Martins, o Cruz Azul, do México, ofereceu 6 milhões de dólares (R$ 30 milhões, na cotação atual) pelo atacante colombiano.

Sempre questionado, Borré mostrava sinais de evolução na época e era tido por Pezzolano como um homem de confiança seu no Beira-Rio. O camisa 19, então, permaneceu. Mas acabou perdendo espaço no decorrer da temporada e, inclusive, passou a ser vaiado pelas arquibancadas mais recentemente.

Créditos: Instagram/Rafael Borré

Tabata, por sua vez, foi procurado por uma equipe do Qatar já no fim do período de contratações. Acontece que a proposta de 1,2 milhão de dólares (R$ 6 milhões) não agradou a diretoria, que gostaria de reaver os 2,2 milhões de euros investidos em sua aquisição junto ao Palmeiras. Ele nunca conseguiu se firmar no time.

Propostas deve chegar a mesa do Internacional

Dizem que a oportunidade não bate à porta duas vezes. Mas a expectativa da diretoria colorada é de que novas investidas pelos atletas sejam feitas na próxima janela de transferências, que abre oficialmente em julho. Pelo menos da parte da torcida, o anseio é para que as decisões sejam diferentes desta vez.

Borré, por exemplo, é observado pelo River Plate. Eduardo Coudet assumiu o comando deixado por Marcelo Gallardo e deseja contar com o colombiano na sequência de seu trabalho no Monumental de Núñez. Quanto a Tabata, uma oferta deve ser aceita caso se encaixe nos moldes destacados anteriormente.