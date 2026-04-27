As casas pré-fabricadas importadas da China começaram a ser oferecidas no mercado argentino, com a promessa de montagem rápida e estrutura modular. O preço inicial para essas moradias é de AR$ 1.088.440, equivalente a aproximadamente R$ 3,9 mil por metro quadrado.

A instalação das casas pode ser realizada em um intervalo de 2 a 10 horas, dependendo da configuração escolhida pelo cliente. Esse modelo de habitação visa atender à demanda por soluções habitacionais rápidas e acessíveis na América do Sul.

Características das casas pré-fabricadas

Essas casas são projetadas para serem expansíveis, chegando praticamente prontas para serem posicionadas no terreno. A oferta inclui três tamanhos diferentes: 37 m², 56 m² e 74 m², todas com uma altura padrão de 2,48 metros.

A estrutura modular permite que a construção seja feita de forma mais eficiente, com parte dos itens já instalada antes da entrega. Essa abordagem tem atraído a atenção de consumidores que buscam alternativas habitacionais mais rápidas e com menor custo.

Apesar das vantagens, as casas pré-fabricadas também apresentam desvantagens. Uma das principais limitações é a dificuldade em projetar formatos mais complexos, como elipses, devido à escassez de materiais industrializados adequados para tais geometrias.

Além disso, a limitação geográfica pode ser um fator determinante, já que nem todas as localidades são atendidas por empresas especializadas em pré-fabricados. Isso pode dificultar a instalação em áreas remotas.

Outro ponto a ser considerado é a necessidade de mão de obra qualificada para a montagem. As técnicas de construção pré-fabricada exigem um nível de treinamento mais alto em comparação com a construção convencional.

Além disso, a pré-fabricação requer um planejamento detalhado, com menos espaço para improvisações durante a obra. Isso implica que todos os aspectos do projeto precisem ser bem definidos antes do início da construção.