A Apple está desenvolvendo um novo dispositivo vestível que promete redefinir a função dos smartphones. Este produto, que será lançado em quatro formatos diferentes, consiste em óculos inteligentes focados em áudio e inteligência artificial.

A proposta visa oferecer uma experiência integrada ao ecossistema digital da Apple, permitindo que os usuários acessem informações e interajam com seus dispositivos de maneira inovadora.

Design e formatos dos óculos

Os óculos inteligentes da Apple serão disponibilizados em quatro formatos distintos de armação, incluindo modelos retangulares e ovais, com variações de tamanho. Essa diversidade de opções tem como objetivo atender diferentes perfis de usuários e preferências pessoais.

A estrutura dos óculos será feita de acetato de alta qualidade, um material que combina resistência e sofisticação. As cores disponíveis incluirão preto, azul e marrom, proporcionando uma estética refinada.

Embora os óculos não possuam uma tela, eles contarão com várias funcionalidades embarcadas. Equipados com câmeras, microfones e alto-falantes, os dispositivos permitirão executar diversas funções, como capturar fotos, gravar vídeos e realizar chamadas.

A interação será predominantemente por meio de comandos de voz, facilitando o uso contínuo durante o dia a dia. Essa abordagem busca uma experiência prática e acessível para os usuários. Os óculos se conectarão diretamente ao iPhone e a outros dispositivos da Apple, permitindo uma integração fluida entre os aparelhos.

A assistente virtual Siri será aprimorada para operar com recursos avançados de inteligência artificial, possibilitando que os usuários acompanhem notificações e executem comandos em tempo real. Essa interação por voz promete simplificar a maneira como os usuários acessam informações e gerenciam suas atividades.

Um dos diferenciais dos novos óculos será a incorporação de visão computacional, que permitirá interpretar o ambiente ao redor. Essa funcionalidade poderá fornecer direções, sugestões e lembretes com base no contexto, ampliando o conceito de assistência digital.