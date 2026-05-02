Com o Bahia indisposto a pagar o valor necessário, o Corinthians pode aproveitar para se reforçar na próxima janela de transferências. O jogador que está entre os clubes baiano e paulista é o goleiro João Paulo, que está emprestado ao Tricolor e pertence ao Santos.

O empréstimo firmado entre as partes se encerra agora em junho e tem opção de compra fixada em 1,9 milhão de euros, quantia que na cotação atual equivale a R$ 11 milhões. Ou seja, para continuar contando com o arqueiro em seu elenco, o Tricolor de Aço precisa depositar essa quantia ao Peixe.

Mas, segundo informação do jornalista André Hernan, o Grupo City já definiu que não exercerá a opção de compra. O que pode acontecer é a direção da agremiação de Salvador tentar uma extensão do empréstimo até dezembro e reavaliar a aquisição até lá. Por agora, no entanto, isso está descartado.

Créditos: Instagram/João Paulo

Cria das categorias de base santistas, JP chegou a ser referência na Vila Belmiro antes de cair de rendimento e perder espaço. Desde que se mudou para a Fonte Nova, ele sofreu com lesões, não conseguiu ter uma sequência como titular e hoje é apenas opção para a meta da equipe treinada por Rogério Ceni.

Bahia não quer e Corinthians pode entrar na história

Enquanto o Tricolor indica que não fará nenhuma movimentação para ficar com o goleiro, o Timão é quem surge como possível destino para ele. O Alvinegro do Parque São Jorge corre o risco de perder seu titular, Hugo Souza, em julho, e pode ter que recorrer ao mercado da bola para compensar uma eventual baixa.

Aos 30 anos de idade, JP tem contrato com o Santos até 2027. De acordo com dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 2 milhões de euros.