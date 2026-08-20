A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda encerrar o ciclo de apoio financeiro à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes considerado o principal torneio de base do esporte bretão nacional, a Copinha perdeu relevância nos últimos anos e, por isso, a entidade considera tirar espaço da competição daqui em diante.

A mudança está ligada ao remanejamento do calendário das categorias de base. Embora a organização seja da Federação Paulista de Futebol (FPF), a confederação apoia a realização do certame e deixa um espaço em aberto na agenda para que ele possa ser realizado em janeiro.

Mas, de acordo com informações do portal Uol, a CBF caminha em direção à criação de um novo campeonato para preencher esse espaço ocupado pela Copa SP atualmente. O tema está em debate com os membros do grupo de trabalho que trata dos rumos da base dos gramados nacionais.

A atual gestão da entidade não pretende forçar o fim do torneio, mas trabalha com a ideia de preencher a lacuna caso seja necessário. O mês de janeiro poderia ser utilizado para um período mais amplo e definido de férias e pré-temporada ou então para espaçar mais a tabela de competições como Brasileirão Sub-20.

Créditos: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão

Crítica aos critérios da Copinha

Um dos principais pontos questionados pelos críticos da Copa São Paulo é o critério de participação. Isso porque não existe no regulamento uma definição direta sobre participação.

A FPF distribui as vagas pelos estados e delega às demais federações os critérios para participação de times de fora. Além disso, a participação não é obrigatória. O Flamengo, por exemplo, optou por não participar da última edição e dar preferência a outros compromissos.

Vitrine histórica para jovens jogadores, a Copinha é formada com 128 clubes. O custeio de sua realização vem da venda de direitos de transmissão, patrocínios e parcerias com prefeituras do estado de São Paulo.