Depois de se firmar como titular da meta do Cruzeiro, o goleiro Otávio renovou contrato e ganhou uma valorização salarial. O jogador passou a ganhar bem mais do que tinha direito no antigo compromisso, mas ainda fica abaixo de Fábio, um dos maiores ídolos da história do clube mineiro e que atualmente defende o gol do Fluminense.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o novo salário do camisa 81 é oito vezes maior que o antigo. O jovem arqueiro de 20 anos de idade, que embolsava aproximadamente R$ 35 mil por mês, passará a ganhar cerca de R$ 300 mil mensais. O contrato, por sua vez, tem validade até dezembro de 2031.

Com os termos atualizados, a Raposa se protege em relação ao assédio do mercado europeu em relação ao garoto, tendo em vista que o valor da multa aumentou. Recentemente, o Nottingham Forest, da Inglaterra, ofereceu 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) para levá-lo embora.

Enquanto isso, o antigo dono da meta estrelada, Fábio, recebe um pouco mais no Fluminense atualmente: R$ 350 mil. Apesar de ser uma quantia maior, o veterano de 44 anos tem um dos salários mais modestos do plantel tricolor.

Créditos: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fábio salvou o Fluminense na Libertadores

Assim como em 2024, o goleiro voltou a salvar o Flu na Copa Libertadores. Na última terça-feira (18), ele pegou duas cobranças na disputa por pênaltis contra o Independiente Rivadavia (ARG), em Mendoza, para evitar a eliminação e colocar a equipe carioca nas quartas de final do torneio.

Após o empate sem gols no Maracanã, o Tricolor voltou a empatar com o adversário argentino, desta vez por 1 a 1, resultado que levou a eliminatória para as penalidades. Não fosse pelo experiente arqueiro, o time carioca teria amargado uma eliminação indigesta.

Com Fábio na meta, o Fluzão segue sonhando com a conquista do bicampeonato da América.