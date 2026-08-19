Ativos na janela de transferências, os rivais Santos e Palmeiras seguem movimentando o noticiário do mercado da bola. Enquanto o Peixe encaminhou a venda de Robinho Jr. para o futebol europeu, o Verdão bateu o martelo a respeito da possibilidade de repatriar Arthur do Velho Continente.

Conforme noticiou o portal “Torcedores.com”, a diretoria alvinegra tem conversas avançadas com o Rayo Vallecano, da Espanha, para ceder o atacante de 18 anos. O negócio envolve o empréstimo por um valor entre 300 e 500 mil euros (R$ 1,8 e R$ 3 milhões), com opção de compra de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).

O Peixe ainda pretende colocar bonificações por metas esportivas que podem render mais 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), totalizando um pacote de R$ 78 milhões. Dono de 75% dos direitos econômicos do garoto, o time da Vila Belmiro ficaria com R$ 58,5 milhões desse total.

Já do outro lado do Clássico da Saudade, a novidade é a definição a respeito da possibilidade de contratar Arthur, da Juventus. De acordo com a ESPN, o volante foi oferecido à diretoria alviverde, que, por sua vez, não demonstrou interesse em abrir negociações neste momento.

Créditos: Instagram/Arthur Melo

Palmeiras não pensa em ninguém além de Danilo

O grande desejo do Verde nesta janela era a recontratação de Danilo. Como o Botafogo bateu o pé de todas a maneiras e não aceitou vendê-lo, a equipe do Nubank Parque não pretende fazer nenhuma outra movimentação no mercado – a não ser que apareça uma oportunidade.

No caso de Arthur, o pacote é caro. Por conta do salário de R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões, o Grêmio não conseguiu mantê-lo. O Corinthians foi procurado pelo estafe do atleta, mas o pacote de R$ 100 milhões por dois anos e meio de contrato assustou.

Por enquanto, o ex-Barcelona e Liverpool ainda tem seus direitos ligados à Juve. Caso consiga romper com a agremiação de Turim e ficar livre, o retorno ao Brasil pode ser facilitado.