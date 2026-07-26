O volante Jorginho voltou ao Brasil para ganhar um salário de estrela no Flamengo: R$ 2,1 milhões por mês. Enquanto isso, Jhon Arias fez o mesmo movimento de retornar aos gramados nacionais para ganhar ainda mais que o rival no Palmeiras: R$ 2,5 milhões.

Conforme noticiou o jornalista Jorge Nicola, o contrato firmado entre o meio-campista e o Mengão estabelece o pagamento de 13 milhões de euros ou R$ 84 milhões durante as três temporadas de duração. São R$ 28 milhões anuais ou R$ 2,1 milhões por mês, incluindo o 13º salário.

O detalhe é que o experiente camisa 5 aceitou reduzir drasticamente seus vencimentos, que eram muito mais elevados no Arsenal, da Inglaterra. De toda maneira, as cifras ficam abaixo do que recebe Arias para vestir a camisa palestrina, aproximadamente R$ 2,5 milhões mensais.

Tanto o brasileiro quanto o colombiano ocupam a prateleira mais alta dos jogadores mais bem pagos do país. Dentre os profissionais da bola que melhor são remunerados por aqui atualmente estão Neymar, Memphis Depay, Gabigol, Gerson, Andreas Pereira e mais alguns.

Créditos: Instagram/Jhon Arias

Palmeiras investiu uma fortuna em Jhon Arias

Como não poderia ser diferente, a volta de Arias ao Brasil foi cercada de muita expectativa por parte do torcedor palmeirense. Além do futebol do colombiano, isso também se deve ao investimento feito pelo clube para tirá-lo do Wolverhampton.

Só a aquisição dos direitos econômicos custou 25 milhões de euros. A esse montante são adicionados impostos e comissão paga aos empresários do meia-atacante. Essas operações custarão mais R$ 43,4 milhões de gastos extras por parte do Verdão.

Arias é o segundo reforço mais caro da história do Palestra, ficando atrás apenas de Vitor Roque, cuja aquisição do passe custou 25,5 milhões de euros. Paulinho, com 18 milhões de euros, completa o pódio dos jogadores mais caros do clube.