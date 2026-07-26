Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo de 33 anos que integrou a seleção Argentina, registrou a maior velocidade da Copa. De acordo com o portal Sofascore, o atleta chegou a impressionantes 36,2 km/h durante a competição.

Após a final, o lateral entrou em um período de descanso prolongado, mantendo-se afastado dos treinamentos coletivos do clube francês Lyon. O jornal argentino Le Progres destaca que ainda não há definição sobre seu próximo destino profissional, alimentando especulações no mercado.

Velocidade e papel tático do lateral

Alcançar 36,2 km/h coloca o atleta entre os jogadores mais rápidos já vistos em Copas, fato notável para um defensor. Esses números permitem que o lateral execute coberturas defensivas agressivas e conduza contra-ataques rápidos, ampliando a versatilidade tática da equipe.

Treinadores frequentemente exigem que a velocidade seja combinada com bom posicionamento para evitar vulnerabilidades nas laterais. A disciplina tática, portanto, permanece essencial, pois a recuperação rápida após avançar é crucial para a defesa sólida.

Possível transferência para o Brasileirão

Com contrato válido no clube francês, o jogador pode ser negociado na janela de transferências. Se a negociação avançar, equipes brasileiras demonstram interesse, atraídas pela experiência de alto nível do atleta na Europa.

A proximidade cultural entre Argentina e Brasil facilitaria a adaptação do lateral, reduzindo o tempo para integração ao novo elenco. Além do aspecto esportivo, a mudança poderia gerar maior visibilidade para o jogador nas mídias sul-americanas.

Os torcedores devem ficar atentos aos comunicados oficiais nas próximas semanas para confirmar a transferência efetiva. Caso a mudança se confirme, Tagliafico trará ao Brasileirão experiência de elite que poderá elevar o nível defensivo das equipes.