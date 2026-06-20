A China iniciou as obras de um megaprojeto avaliado em 77,2 bilhões de yuans (cerca de US$ 11,4 bilhões ou R$ 58,2 bilhões) para a construção de um segundo canal de navegação na Barragem das Três Gargantas. A iniciativa busca reduzir um gargalo logístico na hidrovia interior mais movimentada do país.

O plano prevê a abertura de um novo canal de trânsito e a ampliação da capacidade da barragem de Gezhouba, por isso, muitos estão de chamando de um novo “Canal do Panamá”. Com as intervenções concluídas, a expectativa é que o volume anual de transporte de cargas ultrapasse 330 milhões de toneladas, fortalecendo ainda mais o escoamento fluvial na região.

Com previsão de execução de até nove anos, o projeto integra as prioridades do planejamento econômico chinês. Autoridades afirmam que as obras não devem afetar a geração de energia da usina nem o sistema de controle de enchentes. A ampliação da barragem de Gezhouba deve levar cerca de oito anos para ser finalizada.

As obras envolvem ainda a escavação de aproximadamente 160 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, volume equivalente a dezenas de Grandes Pirâmides de Gizé, além da utilização de mais de 10 milhões de metros cúbicos de concreto na construção das estruturas. O empreendimento é considerado um dos maiores projetos recentes de infraestrutura hídrica da China.