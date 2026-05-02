O empresário Luciano Hang, conhecido como Véio da Havan, colocou como prioridade para 2026 a criação de até 25 mil empregos no Brasil, justamente dentro de um plano ambicioso de expansão da empresa. A meta já sinaliza um movimento forte no varejo, mesmo diante de um cenário econômico considerado desafiador.

O próprio mandatário detalhou que esse crescimento está diretamente ligado ao aumento da presença da rede em todo o país, algo que exige mais contratações. A expectativa é que o número de colaboradores aumente gradualmente, acompanhando a abertura de novas unidades.

Expansão mira 200 megalojas no Brasil

O plano da empresa envolve alcançar a marca de 200 megalojas espalhadas pelo Brasil, justamente como parte central da estratégia de crescimento. Esse avanço amplia não apenas a atuação da rede, mas também cria novas oportunidades de trabalho em diversas regiões.

A proposta inclui levar unidades para locais onde a empresa ainda não está presente, garantindo cobertura nacional completa. Com isso, a marca pretende estar em todos os estados brasileiros, reforçando sua presença no varejo.

Entre as inaugurações previstas, estão cidades que ainda não contam com lojas da rede, justamente para fechar esse mapa de atuação. Fortaleza, Boa Vista e Macapá aparecem como os próximos destinos confirmados dentro desse planejamento.

Créditos: Divulgação/Havan

Metas financeiras também entram no plano

Além da expansão física, o plano também traz metas financeiras relevantes para o ano de 2026, justamente como parte do crescimento estruturado. A empresa projeta alcançar um faturamento de R$ 22 bilhões, reforçando o tamanho do desafio.

Mesmo com um cenário econômico considerado difícil, a empresa afirma que segue em crescimento constante. Esse movimento está diretamente ligado à geração de empregos e ao fortalecimento da operação em diferentes regiões.

O aumento no número de funcionários, inclusive, não é apenas consequência desse crescimento, mas parte essencial da estratégia. A meta de ultrapassar 25 mil colaboradores mostra o peso que a geração de empregos tem dentro do planejamento.

Discurso reforça confiança no público

Ao comentar os planos, Luciano Hang destacou a importância dos clientes para o avanço da empresa ao longo dos anos. Segundo ele, justamente o apoio do público é o que permite continuar investindo e ampliando a operação.

Esse relacionamento com consumidores é apontado como um dos pilares para sustentar o crescimento, até mesmo em períodos mais desafiadores. A confiança construída ao longo do tempo segue sendo fundamental nesse processo.

Outro ponto destacado é que 2026 marcará os 40 anos da empresa, dando ainda mais relevância às metas estabelecidas. Justamente por isso, o ano é tratado como um momento histórico dentro da trajetória da marca.

Com isso, a criação de até 25 mil empregos aparece como uma das principais consequências desse plano mais amplo. A combinação entre expansão, faturamento e presença nacional indica um salto significativo na atuação da empresa nos próximos anos.