Localizado a apenas 32 km de Fortaleza, um destino turístico popular no Ceará é conhecido por suas praias e pelo Beach Park, o maior parque aquático da América Latina. A região combina atrações históricas e modernas, oferecendo aos visitantes uma experiência diversificada que inclui dunas e artesanato local em renda de bilro.

Entre as praias mais notáveis estão Porto das Dunas, Prainha e Praia do Presídio, que atraem turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Recentemente, o Beach Park de Aquiraz foi reconhecido pelo TripAdvisor como o segundo melhor parque aquático do mundo e o número um nas Américas.

Essa classificação foi divulgada no ranking Travellers’ Choice – Best of the Best 2026 e posiciona o parque atrás apenas do Waterbom Bali, na Indonésia. O levantamento considera as avaliações de milhões de viajantes ao longo dos últimos 12 meses, colocando o Beach Park entre os empreendimentos mais bem avaliados da plataforma.

Crescimento e Desenvolvimento

Além de liderar o ranking dos parques aquáticos nas Américas, o Beach Park avançou da sexta para a quinta colocação no ranking global geral, que inclui parques de diversas categorias.

De acordo com o TripAdvisor, apenas 1% dos empreendimentos cadastrados alcançam esse nível de reconhecimento. O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, expressou alegria e responsabilidade ao receber essa honra, destacando o esforço contínuo da equipe para proporcionar a melhor experiência aos visitantes.

O reconhecimento do Beach Park chega em um momento de expansão para o grupo. O Parque Arvorar, inaugurado recentemente, também conquistou o selo Travellers’ Choice em seu primeiro ano de funcionamento.

Esse parque agora integra o grupo dos 10% de atrações mais bem avaliadas do mundo na plataforma, o que demonstra o sucesso das novas iniciativas do grupo. Murilo Pascoal comentou que o Arvorar é um projeto especial e que a resposta positiva dos visitantes é um incentivo para continuar aprimorando a experiência oferecida.