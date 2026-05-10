Uma cidade brasileira foi classificada como a quinta cidade mais colorida do mundo, segundo um ranking internacional da JustCover. Este estudo analisou imagens de quase 80 destinos e identificou mais de 2,3 milhões de cores únicas através de uma leitura digital em nível de pixel. A pesquisa foi conduzida pela JustCover, uma empresa especializada em seguros de viagem, com o objetivo de identificar locais visualmente atrativos para os turistas.

O ranking foi baseado na análise de registros fotográficos e na mensuração da variedade de cores presentes nas paisagens urbanas e pontos turísticos. O Rio de Janeiro obteve uma pontuação de vivacidade de 89,1 em 100, destacando a riqueza de cores que compõem seu cenário.

Locais Notáveis no Rio de Janeiro

Entre os pontos turísticos destacados no estudo está a Escadaria Selarón, localizada na Lapa, famosa por seus degraus revestidos com azulejos coloridos. O Cristo Redentor, que se ergue majestoso no topo do Corcovado, também foi mencionado, assim como o Parque Natural Municipal da Catacumba, que oferece vistas panorâmicas da cidade.

Esses locais representam a fusão entre natureza, cultura e arte, contribuindo para a imagem vibrante do Rio. O ranking da JustCover é liderado por Lisboa, seguida por Kuala Lumpur, Porto e Cartagena. Lisboa, em particular, se destacou com mais de 2,6 milhões de cores únicas, graças às suas fachadas em tons pastel e azulejos característicos.

A combinação de elementos naturais, arquitetura e intervenções urbanas no Rio de Janeiro não apenas contribui para sua classificação no ranking, mas também influencia a produção de conteúdo turístico.

A promoção de imagens vibrantes nas redes sociais e plataformas digitais tem potencializado o interesse de visitantes. A cidade, reconhecida por sua beleza e cultura, continua a ser um destino prioritário para turistas que buscam experiências únicas.