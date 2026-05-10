O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que os beneficiários do Bolsa Família receberão valores extras em maio. Os repasses seguem o mesmo cronograma utilizado em meses anteriores, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Além do valor mínimo de R$ 600, os beneficiários podem ter acesso à adicionais, dependendo de sua situação. Os valores extras são destinados a famílias que se enquadram em categorias específicas do programa, como o Benefício Primeira Infância (BPI), Benefício Variável Familiar (BVF), Benefício Variável Nutriz (BVN) e Benefício Variável Gestante.

Para ter direito a esses adicionais, é necessário comprovar a necessidade. Os beneficiários que tiveram atualizações cadastrais recentes podem também receber valores retroativos, o que representa um importante suporte financeiro.

Detalhamento dos benefícios

O Bolsa Família, um dos principais programas do governo, possui um valor pré-estabelecido, mas os beneficiários podem acessar quantias adicionais. O Benefício Primeira Infância, por exemplo, oferece R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos.

O Benefício Variável Familiar acrescenta R$ 50 por membro da família entre 7 e 18 anos ou para gestantes e nutrizes. Já o Benefício Variável Gestante concede um adicional de R$ 50 por mês durante toda a gravidez.

Para acessar o Bolsa Família, o primeiro passo é realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e comprovantes de renda.

Além disso, as famílias beneficiárias devem cumprir certas obrigações nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar regular e a atualização das vacinas. O não cumprimento dessas exigências pode levar ao bloqueio temporário dos depósitos.

Calendário de pagamento

Os depósitos do Bolsa Família são realizados mensalmente, de acordo com a ordem do último dígito do NIS. Em maio, os pagamentos serão feitos nas seguintes datas:

NIS 1: 20/05;

NIS 2: 21/05;

NIS 3: 22/05;

NIS 4: 23/05;

NIS 5: 24/05;

NIS 6: 27/05;

NIS 7: 28/05;

NIS 8: 29/05;

NIS 9: 30/05;

NIS 0: 31/05.