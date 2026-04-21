A velocidade com que uma pessoa caminha pode revelar aspectos importantes de sua personalidade. Aqueles que andam significativamente mais rápido do que a média frequentemente apresentam uma estrutura de personalidade específica e uma maior propensão à impaciência.

Esse comportamento é observado em ambientes urbanos, onde a agitação e a pressa são comuns. Os rápidos caminhantes não são apenas pessoas apressadas; muitas vezes, essa velocidade reflete um estado interno de tensão e a sensação de que o tempo é escasso.

Esses indivíduos costumam ter uma lista mental de tarefas e encaram até mesmo pequenas distâncias como uma corrida contra o relógio. Essa atitude é percebida por outros como assertividade e energia, mas também pode esconder ambições, ansiedade e a necessidade de controle.

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O que a velocidade de caminhada revela

Psicólogos falam sobre o “ritmo comportamental”, que é o tempo único em que uma pessoa pensa, fala e age. Os caminhantes rápidos geralmente se enquadram no tipo A de personalidade: competitivos, orientados para resultados e pouco tolerantes com a lentidão alheia.

Estudos realizados em cidades como Nova York e Londres mostram que a velocidade da caminhada pode ser medida e comparada, revelando diferenças significativas entre os locais. Quando alguém caminha consistentemente mais rápido do que os outros, isso pode estar associado a níveis elevados de estresse e um ritmo de vida acelerado.

Essa característica não se limita a executivos, sendo comum entre profissionais como enfermeiros e professores. Muitas vezes, esses indivíduos relatam que preferem manter esse ritmo, mas, ao serem questionados sobre a última vez que caminharam sem objetivo, percebem que perderam essa prática.