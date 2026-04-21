Os condomínios têm buscado oferecer comodidades aos moradores, e uma solução que ganhou destaque é o minimercado. Localizado dentro do condomínio, esse tipo de mercado se tornou uma alternativa prática e eficiente, especialmente após a pandemia de coronavírus em 2020, que aumentou a demanda por serviços que facilitam o dia a dia dos residentes.

Um minimercado em condomínio é um pequeno estabelecimento que permite aos moradores realizar compras sem sair de casa. A maioria deles opera com o conceito de “honest market”, onde os consumidores escolhem produtos e pagam por meio de self-checkout.

Isso possibilita que o mercadinho funcione 24 horas por dia, reduzindo a necessidade de funcionários e os custos operacionais. Em alguns casos, ainda há funcionários para auxiliar os moradores.

Créditos: Shutterstock

Vantagens do Minimercado

As vantagens de ter um minimercado no condomínio são diversas. A praticidade é um dos principais benefícios, permitindo que os moradores façam compras sem enfrentar trânsito ou longas filas.

A segurança também é um fator importante, pois possibilita que as compras sejam feitas em um ambiente controlado. Além disso, a presença de um minimercado pode aumentar o valor de mercado do condomínio, tornando-o mais atrativo para potenciais compradores ou inquilinos.

Os minimercados oferecem uma variedade de produtos, como itens de limpeza, alimentos e bebidas. Dependendo do padrão de consumo dos moradores, é possível encontrar snacks e comidas congeladas.

Para instalar um minimercado, é necessário que haja consenso entre os condôminos, e o síndico deve buscar empresas especializadas que ofereçam o serviço. Após a escolha da prestadora, o condomínio realiza os trâmites burocráticos e cede um espaço adequado para a instalação.