As famílias inscritas no Bolsa Família precisam atender a uma série de exigências para continuar recebendo os repasses mensais. As regras envolvem cadastro, renda e compromissos nas áreas de saúde e educação. O descumprimento pode resultar em advertência, bloqueio ou até cancelamento do auxílio.

Além da análise periódica feita pelo Governo Federal, os beneficiários devem manter suas informações sempre corretas. Alterações na composição familiar ou na renda precisam ser comunicadas rapidamente. Dessa forma, o programa consegue verificar se os critérios de permanência continuam sendo atendidos.

Cadastro atualizado e renda dentro do limite

Um dos principais requisitos é manter o Cadastro Único atualizado. A revisão cadastral deve ocorrer, obrigatoriamente, a cada dois anos no CRAS ou em outro posto autorizado. Mudanças de endereço, telefone, nascimento, falecimento ou renda também precisam ser informadas assim que acontecerem.

Outro ponto essencial é respeitar o limite de renda estabelecido pelo programa. Atualmente, a renda mensal por pessoa da família deve permanecer em até R$ 218. Quando esse valor é ultrapassado dentro dos critérios da Regra de Proteção, parte do benefício ainda pode ser mantida por um período determinado.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Saúde e educação também influenciam o benefício

Na área da educação, crianças e adolescentes devem estar matriculados e frequentar regularmente as aulas. O índice mínimo é de 60% para estudantes de quatro e cinco anos. Entre seis e dezessete anos, a frequência exigida sobe para 75%.

As famílias com crianças menores de sete anos também precisam cumprir compromissos ligados à saúde. Isso inclui manter a vacinação conforme o calendário nacional e realizar o acompanhamento periódico de crescimento e peso nas unidades de saúde. Essas informações são utilizadas no monitoramento das condicionalidades.

Quando houver gestantes na família, o pré-natal passa a integrar as exigências do programa. As consultas devem ser realizadas regularmente na rede pública de saúde durante toda a gestação. O não cumprimento das regras pode levar à aplicação de penalidades, que variam conforme a situação identificada em cada acompanhamento realizado pelos órgãos responsáveis.