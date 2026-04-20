Recentemente, um banco brasileiro anunciou um investimento de R$ 15 milhões para um projeto de pesquisa da NeoGenomica Análises Genômicas, localizada em Recife (PE). Esse financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), tem como foco desenvolver tecnologias de diagnóstico precoce, especialmente do câncer, e ampliar a prevenção.

A proposta do projeto é integrar exames genéticos com inteligência artificial, o que pode tornar a medicina de precisão mais acessível no Brasil. Entre os testes planejados estão análises voltadas para a longevidade e plataformas de oncologia de precisão.

Além disso, serão realizados exames neonatais ampliados que têm o potencial de identificar predisposições a doenças antes do aparecimento de sintomas. Essa abordagem inovadora busca transformar a forma como as doenças são diagnosticadas e tratadas.

Expectativas de implementação

João Bosco, CEO da NeoGenomica, afirmou que os primeiros exames devem ser disponibilizados à população ainda neste semestre. Ele destaca que as metodologias utilizadas permitirão análises mais completas a um custo reduzido para os pacientes. Com isso, espera-se que mais pessoas tenham acesso a diagnósticos precoces e tratamentos mais eficazes.

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, ressaltou que o financiamento traz impactos significativos tanto econômicos quanto sociais. O projeto já está empregando cerca de 30 pesquisadores, incluindo mestres e doutores, além de injetar mais de R$ 5 milhões na economia local por meio da aquisição de materiais e serviços.

Além do aporte financeiro, o Banco do Nordeste também oferece suporte técnico especializado e realiza visitas com equipes do Hub de Inovação do Nordeste (Hubine). A gerente executiva de Inovação do BNB em Recife, Ana Paula Santos Machado, destacou a importância da colaboração com instituições de fomento, como a Finep, para a qualificação de iniciativas inovadoras.