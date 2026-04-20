Ana Castela, uma das cantoras sertanejas em ascensão no Brasil, recentemente ampliou sua coleção de veículos com a aquisição de uma picape Dodge Ram 3500, avaliada em mais de R$ 670 mil.

A artista anunciou a compra nas redes sociais, onde expressou sua felicidade e orgulho pela conquista, afirmando que o veículo foi adquirido com seu próprio dinheiro. Essa compra marca um passo significativo na carreira da cantora, que tem se destacado no cenário musical.

Detalhes da aquisição

Em uma postagem no Instagram, Ana compartilhou sua empolgação ao revelar que obteve a categoria D da carteira de motorista, permitindo-lhe dirigir veículos maiores. A cantora comentou sobre sua nova aquisição com entusiasmo, destacando a importância do carro em sua vida.

Ela mencionou que a compra foi uma realização pessoal, celebrando a oportunidade de ter a Dodge Ram em sua garagem, que ela descreveu como a que sempre sonhou. Além da nova picape, Ana Castela possui uma coleção impressionante de carros.

Entre os veículos estão um Ford F-150 Custom de 1978, um Chevrolet Silverado 2024, que custa cerca de R$ 500 mil, e uma Porsche 718 Boxster, cuja faixa de preço varia entre R$ 755 mil e R$ 775 mil, dependendo das configurações.

Essa variedade de carros demonstra não apenas seu sucesso financeiro, mas também seu gosto por automóveis de alto padrão. Recentemente, a Globo anunciou que Ana Castela fará uma participação especial na novela “Coração Acelerado”.

A emissora busca atrair um público jovem e engajado, e a presença da cantora é vista como uma estratégia para aumentar a audiência da trama, que tem enfrentado desafios em termos de visualizações. A participação da artista pode trazer uma nova dinâmica ao programa, aproveitando sua popularidade nas redes sociais.