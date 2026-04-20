O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado, iniciou a liberação do seu plano pago, conhecido como WhatsApp Plus, para um número restrito de usuários. Essa fase inicial, segundo informações do site WABetaInfo, tem como objetivo coletar feedback e avaliar o desempenho dos novos recursos que estão sendo introduzidos.

A assinatura do WhatsApp Plus é opcional e não afeta os recursos básicos do aplicativo. Na Europa, o custo mensal é de € 2,49, equivalente a aproximadamente R$ 14,60, enquanto no México, o plano é oferecido por $ 29, cerca de R$ 8,34.

Para os usuários que optarem por essa assinatura, a renovação será automática a cada mês, a menos que o usuário cancele manualmente. Para evitar cobranças indesejadas, é necessário cancelar a assinatura com pelo menos 24 horas de antecedência da próxima data de cobrança.

Recursos disponíveis no WhatsApp Plus

Os assinantes do WhatsApp Plus terão acesso a uma série de recursos exclusivos que visam melhorar a experiência do usuário. Um dos principais diferenciais é a possibilidade de fixar até 20 conversas na tela inicial do aplicativo, em comparação com o limite atual de três.

Essa funcionalidade é especialmente útil para aqueles que desejam acessar rapidamente suas conversas mais importantes, sejam individuais ou em grupo. Além disso, o plano pago oferece figurinhas exclusivas com animações, novos temas e ícones personalizados, toques de chat exclusivos e configurações personalizadas aplicadas a todas as conversas de uma lista.

Essas opções de personalização visam atender a diferentes preferências e necessidades dos usuários. Atualmente, o WhatsApp Plus está em fase de testes e foi liberado apenas para um número limitado de usuários na versão beta.

Não há previsão de quando o serviço estará disponível para todos os usuários, e os recursos adicionais podem ser alterados antes da liberação global. Enquanto isso, todos os usuários do WhatsApp podem utilizar as mensagens de visualização única, um recurso já disponível na plataforma.