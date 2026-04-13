Segundo cientistas, o Brasil deve enfrentar um novo ciclo de calor intenso a partir do segundo semestre de 2026. As temperaturas elevadas estão associadas ao El Niño, fenômeno climático que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há cerca de 80% de chances de o fenômeno se estabelecer no Oceano Pacífico entre abril e junho. Os efeitos mais fortes serão vistos em setembro.

Cientistas alertam

Os especialistas apontam para um “desastre térmico”, caracterizado por períodos prolongados de temperaturas acima do conforto humano. Essa elevação climática, por assim dizer, causa impactos diretos na saúde, na economia e no cotidiano das cidades.

Créditos: ECWMF/Reprodução

A persistência do calor preocupa mais que os picos extremos. Os períodos com temperaturas elevadas superiores a dez dias têm se tornado mais comuns, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste, afetando consideravelmente a população.

Por outro lado, o aumento das temperaturas mínimas também indica um ponto crítico. As noites estão mais quentes, o que, consequentemente, impede que o corpo se recupere de forma adequada do estresse térmico diário, elevando os riscos para a saúde, sobretudo de idosos e pessoas com doenças.

Brasil tem sofrido com ondas de calor

Tem sido registrado um aumento constante na frequência e duração das ondas de calor no Brasil nos últimos anos. Segundo os dados, a sequência de 2023 é a seguinte:

2023: 8 ondas de calor

2024: 10 episódios

2025: 7 eventos, mesmo sem El Niño

O El Niño ocorre quando o mar do Pacífico equatorial fica pelo menos 0,5°C mais quente que a média por vários meses. Embora possa parecer uma variação pequena, trata-se de uma massa de calor grande, comparável à extensão da Amazônia.

A Organização Meteorológica Mundial afirma que o planeta vive o período mais quente da história recente, o que ajuda a potencializar os efeitos do fenômeno.