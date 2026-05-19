Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram um novo dispositivo que promete aumentar a velocidade dos computadores em até 1.000 vezes. Essa inovação não apenas acelera o processamento de dados, mas também reduz significativamente a geração de calor e a energia consumida durante o tratamento da informação.

O dispositivo é um avanço importante na busca por maior eficiência em tecnologia da informação. O novo componente criado pela equipe de pesquisa é capaz de multiplicar a velocidade de processamento das chips semicondutores, que são fundamentais para o funcionamento dos computadores.

De acordo com o professor Satoshi Nakatsuji, essa tecnologia permitirá que dados que antes levavam uma hora para serem processados possam agora ser tratados em apenas um segundo.

Redução do consumo de energia

Além do aumento na velocidade, o dispositivo também se destaca pela sua eficiência energética. Os pesquisadores afirmam que a nova tecnologia pode reduzir o consumo de energia em até 100 vezes.

Isso é possível graças a um método inovador de “comutação quântica”, que utiliza o spin dos elétrons, em vez da corrente elétrica, para processar informações. Esse método permite que os bits sejam tratados em apenas 40 picosegundos, comparado aos atuais nanosegundos das tecnologias convencionais.

O dispositivo é baseado em dois materiais principais: tântalo e manganês-estanho. Esses materiais permitem que o sinal elétrico seja convertido em uma orientação magnética que armazena informações.

Essa abordagem não apenas melhora a velocidade, mas também garante uma estabilidade superior, produzindo muito menos calor durante o processamento. Testes mostraram que o novo sistema é capaz de resistir a mais de 100 bilhões de ciclos de operação sem falhas, enquanto as tecnologias tradicionais falham após algumas centenas de ciclos.

Apesar dos avanços significativos, a tecnologia ainda está em fase de testes em um único elemento. Para que possa ser utilizada em larga escala, diversos desafios técnicos precisam ser superados. Os pesquisadores da Universidade de Tóquio estão focados no desenvolvimento de um protótipo funcional até 2030, com o objetivo de levar essa inovação ao mercado.