Nesta terça-feira (19), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3689 da Lotofácil. Com o acúmulo do prêmio de R$ 2 milhões, o próximo ganhador agora pode levar para casa R$ 5 milhões – mais que o dobro do que seria pago anteriormente.

Confira abaixo as dezenas sorteadas do concurso 3689:

05 – 20 – 11 – 14 – 07 – 23 – 19 – 13 – 08 – 03 – 12 – 16 – 18 – 15 – 10.

Realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, o sorteio teve início por volta das 21h. A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Passado o evento, a organizadora deu início ao processo de conferência das apostas. Como de praxe, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Loterias Caixa

O que é a Lotofácil?

Uma das modalidades das Loterias Caixa, a Lotofácil consiste na escolha de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números no total (de 01 a 25). Ganha quem acertar de 11 a 15 números, sendo que quanto maior o número de acertos, maior o prêmio.

A aposta simples, composta por 15 números, custa R$ 3,50.

Últimos resultados da Lotofácil:

Concurso 3688 (18/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25.

Concurso 3687 (16): 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Concurso 3687 (16/05/2026): 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Concurso 3686 (15/05/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 15 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

Concurso 3685 (14/05/2026): 01 – 02 – 04 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Concurso 3684 (13/05/2026): 01 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23