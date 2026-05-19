Nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7029 da Quina. Com o acúmulo do evento anterior, que previa o pagamento de R$ 10,5 milhões, a premiação chegou a quase R$ 12 milhões. Os ganhadores da combinação das cinco dezenas sorteadas não foram divulgados.

Veja abaixo os números sorteados no concurso 7029 da Quina de hoje:

13 – 20 – 59 – 17 – 14

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), onde a Caixa costuma fazer os eventos de loterias. Os apostadores puderam acompanhar em tempo real todo o processo da extração das dezenas, tendo em vista que a organização disponibilizou a transmissão ao vivo em seu canal oficial do YouTube.

A modalidade, vale destacar, distribui gratificações para os jogadores que acertarem a partir de duas das cinco dezenas sorteadas. Além do ganhador principal, estão previstos repasses a mais de um vencedor nas faixas secundárias, se for o caso.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como funciona a Quina?

Uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa, a Quina permite que o jogador escolha entre cinco e quinze números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante. Além do preenchimento manual, o sistema disponibiliza modalidades automáticas para facilitar o preenchimento dos jogos:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma aleatória;

Teimosinha: o apostador concorre com a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser registradas tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto por meio dos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Preços da Quina atualmente

Composta por 5 números, a aposta mínima tem o valor de R$ 3,00, enquanto que o jogo máximo, com 15 marcações, chega ao custo de R$ 9.009,0​0. Essas são as cifras das apostas praticadas atualmente com base na loja digital Loterias Caixa e podem ser alterados pela organização responsável.