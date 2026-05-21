A semana começou com tempo firme e temperaturas elevadas em Minas Gerais. Não por acaso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de “perigo potencial” cobrindo quase 300 municípios mineiros, com aviso de chuvas para municípios de todo o estado.

Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, a previsão é de chuva leve com tempo predominantemente nublado. Máxima de 26°C e mínima de 17°C. O cenário fechado e nublado seguirá na sexta-feira (22), mas com quedas nas temperaturas: máxima de 22°C e mínima de 16°C.

Embora o pior do panorama chuvoso tenha ficado no começo da semana, as orientações da Defesa Civil em caso de temporais seguem:

• Evite abrigar-se debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e outdoors (risco de queda e descargas elétricas).

• Não enfrente vias alagadas e redobre a atenção no trânsito.

• Se notar rachaduras em paredes ou movimentação de terra perto de casa, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Créditos: Defesa Civil de BH/divulgação

Minas Gerais é composto por 853 municípios

Uma das 27 unidades federativas do Brasil, Minas é o quarto estado com a maior área territorial do país e o segundo em número de habitantes, com uma população estimada de 21.393.441 em 2025.

O território mineiro é subdividido em 853 municípios, a maior quantidade dentre os estados brasileiros. Já sua topografia é bastante acidentada, contemplando alguns dos picos mais elevados do país. também abriga a nascente de alguns dos principais rios, o que o coloca em posição estratégica no que se refere aos recursos hídricos nacionais.

MG é a terceira maior economia do país, representando 9% da economia nacional. Suas belezas naturais e patrimônio histórico fazem do estado um importante destino turístico, assim como a culinária típica, marcada por receitas como pão de queijo e tutu de feijão.