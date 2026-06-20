Jogador que recusou proposta da Rússia é um dos representantes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Depois de rejeitar a investida do país europeu, o lateral-esquerdo Douglas Santos tem vivido o momento mais importante da carreira vestindo a camisa amarelinha no maior torneio de futebol do planeta.

Um dos principais nomes do Zenit, o ala passou a ser observado de perto pela federação russa quando ainda não era cotado pelo selecionado canarinho. A entidade, então, passou a sondá-lo e a se aproximar cada vez mais. Em 2024, ele se naturalizou para abrir uma vaga de estrangeiro no elenco do time de São Petersburgo.

A partir daí, o lobby se intensificou. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, e até o auxiliar técnico, o brasileiro William, fizeram esse papel. Mas os planos dos russos foram por água abaixo quando Douglas foi chamado por Dorival Júnior para treinos e um amistoso do time verde e amarelo, em março de 2025.

O ponto final dessa história foi estabelecido em agosto, quando o nome do lateral constou na convocação de Carlo Ancelotti. O bom desempenho fez com que o italiano voltasse a chamá-lo e, por fim, viesse a ser chamado para a disputa do Mundial.

Créditos: Instagram/Douglas Santos

Douglas Santos foi destaque na estreia do Brasil

Embora seja um dos nomes menos badalados do elenco canarinho, Douglas foi um dos poucos destaques positivos da estreia na Copa. O lateral teve um bom desempenho no empate por 1 a 1 com Marrocos, pelo Grupo C da competição.

Antes da primeira partida da equipe brasileira, havia uma dúvida se a titularidade ficaria com ele ou com Alex Sandro, do Flamengo. A exemplo de outras oportunidades, Carletto preferiu começar com Douglas e a decisão se mostrou acertada.

A tendência é que o camisa 6 siga entre os onze iniciais no jogo contra o Haiti. O selecionado verde e amarelo volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).