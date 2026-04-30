O Palmeiras já projeta uma negociação que pode entrar para a história do clube, justamente após um atleta do elenco receber seis propostas oficiais do exterior. No entanto, mesmo com o alto interesse internacional, a diretoria mantém cautela e evita qualquer decisão precipitada neste momento.

Interesse internacional cresce e chama atenção

A movimentação gira em torno de Tainá Maranhão, que vive grande fase e se tornou um dos nomes mais visados do elenco. Justamente por isso, o clube passou a lidar com abordagens concretas vindas de diferentes mercados, ampliando o debate sobre uma possível transferência de grande impacto.

Segundo Alberto Simão, diretor do futebol feminino, as ofertas vieram de um clube espanhol, um mexicano, três americanos e um inglês. No entanto, ele reforça que o Palmeiras não avalia apenas valores, já que o projeto esportivo segue como prioridade dentro do planejamento.

Aos 21 anos, Tainá disputa a artilharia do Brasileirão Feminino e se consolidou como peça essencial. Até mesmo por isso, seu nome ganhou força fora do país, despertando interesse crescente e colocando a atleta no centro das atenções do mercado internacional.

Possível recorde mundial entra no radar

O cenário atual abre espaço para uma negociação que pode ultrapassar os maiores números já registrados na modalidade. Atualmente, o recorde pertence a Grace Geyoro, que foi transferida do Paris Saint-Germain ao London City por 1,93 milhão de dólares.

No entanto, a possível venda de Tainá Maranhão é vista internamente como capaz de superar esse valor. Justamente por conta disso, o tema ganhou relevância dentro do clube, embora ainda não exista qualquer definição sobre uma saída imediata.

O Palmeiras já aparece entre as principais vendas do futebol feminino, como na negociação de Amanda Gutierres com o Boston Legacy. Até mesmo esse histórico recente reforça a capacidade do clube em protagonizar acordos expressivos no cenário internacional.

Os valores obtidos em negociações anteriores foram direcionados para a construção de um Centro de Excelência exclusivo. No entanto, o foco atual segue dividido entre o retorno financeiro e a evolução técnica do elenco.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Clube prioriza projeto esportivo e permanência

Apesar das seis ofertas na mesa, o Palmeiras adota uma postura firme ao não considerar a saída da atleta neste momento. Justamente por entender que ainda há espaço para crescimento, o clube prefere manter o planejamento esportivo como prioridade.

Alberto Simão destacou que não existe um valor definido para Tainá Maranhão atualmente. No entanto, ele reforça que a permanência está ligada ao desenvolvimento da jogadora, incluindo objetivos como alcançar a seleção e seguir fazendo história no clube.

O dirigente também mencionou que atletas como Tainá e Raissa compreendem o projeto apresentado. Até mesmo por isso, a decisão de seguir no clube tem sido encarada como estratégica para a carreira de ambas.

A prioridade segue sendo fortalecer o elenco e manter suas principais peças. No entanto, o cenário com seis propostas e a possibilidade de uma venda histórica continuam no radar, indicando que o Palmeiras pode, futuramente, transformar esse interesse em um marco relevante.