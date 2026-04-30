Uma informação vinda da Rússia envolvendo o desempenho recente de Luiz Henrique tem causado preocupação tanto na comissão técnica quanto entre torcedores da Seleção Brasileira, justamente por conta de números considerados abaixo do esperado. No entanto, mesmo com esse cenário, a possibilidade de convocação segue viva, o que mantém o tema em alta.

O atacante, que atualmente defende o Zenit, soma 38 jogos na temporada 25/26, sendo 29 como titular, com apenas três gols e cinco assistências. Ainda assim, há a percepção de que seu rendimento com a camisa da Seleção Brasileira é superior, o que sustenta sua presença nas discussões internas.

O cenário, inclusive, chega até o técnico Carlo Ancelotti, que acompanha de perto a situação do jogador, mesmo diante dos números considerados preocupantes. Até mesmo com estatísticas discretas no clube, o atleta segue sendo visto como uma opção viável no contexto da seleção.

Desempenho levanta dúvidas, mas não descarta convocação

Os dados da temporada chamam atenção justamente por não refletirem o potencial já demonstrado pelo atacante em outros momentos. No entanto, o contraste com suas atuações pela Seleção Brasileira pesa a seu favor, mantendo o jogador no radar da comissão técnica.

Atualmente com 25 anos, Luiz Henrique tem contrato com o Zenit até junho de 2028, o que reforça sua estabilidade no futebol europeu. Mesmo assim, o foco do atleta segue sendo garantir uma vaga na próxima convocação, que será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol no dia 18 de maio.

O evento de anúncio acontecerá no Museu do Amanhã, e a expectativa gira justamente em torno de nomes que vivem momentos distintos em seus clubes. Nesse contexto, Luiz Henrique aparece como um caso que divide opiniões, mas que ainda encontra respaldo interno.

Flamengo monitora situação e avalia investimento

Enquanto isso, o Flamengo acompanha de perto a situação do atacante, incluindo o jogador em sua lista de alvos para a próxima janela de transferências. O clube carioca já definiu um planejamento para tentar negociar com o Zenit.

O Zenit, por sua vez, estipulou o preço de 50 milhões de euros para liberar Luiz Henrique, valor que representa um desafio significativo. Mesmo com o interesse de clubes europeus, a negociação não avançou até o momento devido ao fechamento da janela no continente.

Créditos: Divulgação/Zenit

Possível recorde de transferência

Caso o Flamengo aceite pagar o valor exigido, a contratação se tornaria a mais cara da história do clube, superando a chegada de Lucas Paquetá, adquirida por 42 milhões de euros. Esse fator pesa diretamente na análise interna da diretoria rubro-negra.

Além disso, o histórico recente de Luiz Henrique, incluindo sua passagem pelo Botafogo, também entra na equação, justamente por mostrar momentos de alto rendimento. No entanto, a queda nos números atuais levanta questionamentos sobre o investimento.

Mesmo assim, o interesse do Flamengo indica que o mercado ainda vê potencial no jogador, até mesmo considerando sua performance pela Seleção Brasileira. Dessa forma, a situação segue em aberto, com impacto tanto no cenário de clubes quanto na expectativa por sua convocação.