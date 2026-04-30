O São Paulo passou a mirar a contratação de um jogador que teve papel decisivo no último título da Seleção Brasileira, justamente após ganhar destaque em uma conquista marcante. A movimentação já indica um interesse concreto do clube paulista em reforçar seu setor ofensivo com um nome que brilhou em cenário internacional.

Esse atleta é Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo e que foi peça importante na campanha da Seleção Brasileira na Copa América 2019, competição realizada no Brasil. Na ocasião, ele ganhou espaço ao longo do torneio sob o comando de Tite e terminou como artilheiro com três gols, além de ter sido eleito o melhor jogador da final.

Destaque em título marcante

Durante aquela conquista, Everton Cebolinha começou como opção no banco, no entanto rapidamente se consolidou entre os titulares ao longo dos jogos decisivos. Sua evolução dentro da competição chamou atenção justamente pela capacidade de decidir partidas em momentos importantes, algo que é levado em consideração até hoje, sendo uma característica do atleta.

Interesse do São Paulo ganha força

O interesse do São Paulo ganhou força na tarde de quarta-feira (29), quando surgiram informações sobre a entrada oficial do clube na disputa pelo jogador. A diretoria do Tricolor do Morumbi já iniciou conversas com representantes do atleta, demonstrando confiança em avançar nas negociações.

De acordo com informações divulgadas por Thiago Rodrigues, o clube paulista busca se antecipar aos concorrentes para garantir a contratação. Justamente por isso, o São Paulo trata o negócio como prioridade e tenta acelerar os contatos visando um desfecho positivo.

Créditos: Marcelo Cortes/Flamengo

Situação contratual

Atualmente com 30 anos, Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada, no entanto o cenário aponta para uma possível saída. Existe a possibilidade de uma rescisão amigável após a Copa do Mundo de 2026, o que facilitaria a transferência já na janela de julho.

Esse contexto transformou o atacante em alvo de disputa entre grandes clubes do futebol brasileiro, criando uma verdadeira movimentação nos bastidores. Até mesmo o fato de não haver renovação com o rubro-negro aumenta o interesse de equipes que buscam reforços de peso.

A estratégia do São Paulo passa justamente por garantir um substituto relevante para o setor ofensivo, pensando no restante da temporada. O clube entende que a chegada de um jogador com histórico decisivo pode elevar o nível competitivo do elenco.

Ao mesmo tempo, o histórico de Everton Cebolinha na Seleção Brasileira segue sendo um dos principais atrativos para o negócio. Sua participação direta em um título importante reforça a confiança de que ainda pode render em alto nível.

No entanto, a negociação ainda depende de ajustes e do avanço nas conversas com os representantes do atleta, além da definição sobre sua saída do Flamengo. Mesmo assim, o otimismo nos bastidores do São Paulo indica que o clube acredita em um desfecho favorável.

Assim, o cenário segue em aberto, mas com o São Paulo cada vez mais ativo na tentativa de contratar um jogador que já mostrou capacidade de decisão em momentos importantes. Justamente por isso, a possível chegada de Everton Cebolinha segue sendo tratada como um movimento estratégico para o futuro próximo.