Um atacante que encerrou 2025 entre os dez maiores artilheiros do futebol mundial passou a entrar no radar do futebol brasileiro. No entanto, justamente o que chama atenção é que o Corinthians avalia o nome com cautela, mesmo diante de números que o colocam entre os principais goleadores do planeta, o que aumenta ainda mais a curiosidade sobre um possível desfecho.

O jogador em questão é Guilherme Bissoli, que atualmente defende o Buriram United, da Tailândia. Segundo levantamento divulgado pelo site oficial das Olimpíadas, ele conseguiu figurar entre os dez maiores artilheiros do mundo em 2025, sendo o único brasileiro presente na lista e um dos poucos fora das grandes ligas europeias.

A liderança do ranking ficou com Kylian Mbappé, que marcou 66 gols na temporada. Logo atrás aparecem Harry Kane, com 60, e Erling Haaland, com 57, números que reforçam o nível elevado da disputa entre os principais atacantes do futebol mundial e evidenciam o cenário competitivo.

Conversas começaram antes de mudança no comando

Mesmo com o destaque, o interesse do Corinthians ainda está longe de se transformar em negociação concreta. Representantes do atleta iniciaram conversas com o executivo Marcelo Paz, mas o cenário segue em fase inicial, sem tratativas avançadas neste momento e sem qualquer proposta formal apresentada.

Esses contatos começaram antes da chegada do técnico Fernando Diniz ao comando da equipe. Internamente, inclusive, o nome ainda não foi discutido de forma aprofundada, o que mostra que o clube adota cautela antes de qualquer movimentação e evita decisões precipitadas neste momento.

Anteriormente, uma possível contratação chegou a ser descartada por decisão de Dorival Júnior. O treinador evitava trabalhar com jogadores ligados aos mesmos empresários que o assessoravam, e isso acabou impedindo qualquer avanço naquele momento dentro do planejamento esportivo.

Desempenho impressiona e sustenta interesse

O que mantém o atacante em evidência são justamente os números recentes, que chamam atenção até mesmo fora do eixo europeu. Na última temporada, ele foi o brasileiro com mais gols no mundo, anotando 43 em 59 partidas disputadas, desempenho considerado altamente relevante.

Em 2026, o ritmo segue elevado, com 34 gols em 39 jogos, mantendo média alta e regularidade ofensiva. Justamente esse desempenho consistente faz com que seu nome permaneça no radar de clubes que buscam reforços com bom custo-benefício e impacto imediato.

Além disso, o fato de atuar em uma liga menos badalada não diminui o impacto dos números. Pelo contrário, reforça a capacidade do jogador de se destacar mesmo fora dos grandes centros do futebol mundial e manter um nível competitivo constante.

Créditos: Divulgação/Buriram United

Contrato pode dificultar avanço

Apesar do interesse, o Corinthians trabalha com uma política mais restritiva no mercado. A diretoria pretende realizar menos contratações na próxima janela, priorizando atletas sem custos de transferência e com salários mais baixos dentro da nova realidade financeira.

Nesse cenário, um dos principais entraves é o contrato do atacante com o Buriram United, válido até junho de 2028. Isso reduz as possibilidades de uma negociação simples e exige uma equação financeira mais cuidadosa por parte da diretoria alvinegra.

Dessa forma, mesmo com o desempenho expressivo e o destaque internacional recente, a situação segue indefinida. O nome agrada, mas ainda depende de condições favoráveis para que o interesse evolua para algo mais concreto dentro do planejamento do clube paulista e avance nos próximos meses.