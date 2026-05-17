Restando menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, a Globo adicionou dois reforços a sua equipe de esportes. Além dos nomes que já integravam o time, a emissora contará com os jogadores Rodrygo, do Real Madrid, e Jorginho, do Flamengo, nas transmissões do principal torneio de futebol do planeta.

Fora da competição por conta de uma grave lesão, o camisa 11 do Real Madrid será membro do “Seleção Copa”. Ele fará participações especiais no programa do SporTV, direto de Nova York, que contará com o apresentador André Rizek e os comentaristas Felipe Melo, Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D’Alessandro e Bruno Formiga.

Créditos: Vitor Silva/CBF

O camisa 21 rubro-negro, por sua vez, estará presente tanto nas transmissões do canal fechado da emissora carioca quanto da GE TV, canal do grupo de comunicação no YouTube, que passará 32 partidas do Mundial de forma gratuita na internet.

“Fala galera, Jorginho por aqui. Está chegando a Copa e eu estou me juntando ao time da GE TV e do SporTV para acompanhar tudo com vocês. Valeu, forte abraço”, disse o volante flamenguista, em vídeo publicado nas redes sociais.

Rodrygo ficou de fora da lista de Ancelotti

Um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti, o meia-atacante do Real acabou ficando de fora da pré-lista de 55 anos. Da mesma forma, não terá seu nome incluído na relação dos 26 que vão representar a Seleção Brasileira na Copa.

Isso se deve a grave lesão sofrida no time espanhol, que o tirará dos gramados por um longo período. Sem poder entrar em campo, ele estará livre para fazer as vezes de comentarista no programa do SporTV.

Rodrygo, vale lembrar, foi um dos protagonistas da eliminação do Brasil em 2022, diante da Croácia. Junto com Marquinhos, perdeu um dos pênaltis da disputa que terminou com a classificação do adversário europeu para a semifinal da Copa.