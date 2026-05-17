A Amazon confirmou encerramento que passará a valer no Brasil a partir de 20 de maio de 2026, gerando preocupação entre consumidores nas últimas semanas. A mudança envolve algo usado por muitos brasileiros e poderá afetar diretamente funções consideradas essenciais no dia a dia.

No entanto, a medida não envolve o fim das atividades da empresa no país. O anúncio trata do encerramento do suporte para modelos antigos do Kindle, principalmente dispositivos lançados em 2012 e anos anteriores, que perderão acesso a funções importantes da Loja Kindle.

Segundo as informações divulgadas pela empresa, os aparelhos antigos não poderão mais comprar, pegar emprestado ou baixar novos livros depois da data definida. A decisão também inclui limitações envolvendo o registro dos dispositivos, aumentando a preocupação entre consumidores que seguem usando esses modelos há anos.

Amazon confirma mudanças para modelos antigos do Kindle

A gigante da tecnologia informou que o encerramento afetará Kindles lançados em 2012 e anos anteriores. Na prática, os dispositivos perderão acesso a recursos considerados essenciais para o funcionamento da plataforma, principalmente ligados ao download de conteúdos digitais pela Loja Kindle.

Além disso, a empresa explicou que usuários que cancelarem o registro ou restaurarem as configurações de fábrica depois de 20 de maio poderão enfrentar dificuldades para registrar novamente os aparelhos. Esse cenário, no entanto, gerou dúvidas entre consumidores sobre o futuro dos dispositivos após a mudança.

O aviso enviado aos clientes aconteceu com cerca de cinco semanas de antecedência, algo que também virou alvo de críticas. Muitos usuários afirmam que o prazo curto dificulta qualquer planejamento para uma possível troca.

Outro ponto destacado envolve justamente o funcionamento dos Kindles após as alterações. Segundo as informações divulgadas, os aparelhos poderão precisar ser redefinidos, ter contas alteradas e ainda enfrentar falhas que comprometerão o uso normal dos dispositivos.

Com isso, cresce a avaliação de que os modelos mais antigos acabarão se tornando inutilizáveis. Mesmo funcionando fisicamente, eles perderão acesso a recursos importantes ligados ao ecossistema digital da Amazon.

Empresa defende medida por questões de segurança

Como justificativa para a mudança, a Amazon afirma que a decisão envolve questões de segurança. A companhia também sugeriu que os consumidores façam a migração para aparelhos mais recentes, oferecendo descontos durante esse processo de troca.

No entanto, parte dos usuários demonstrou insatisfação com a alternativa apresentada pela empresa. Alguns dos novos Kindles disponíveis atualmente possuem anúncios, algo que não é visto como vantagem por muitos consumidores.

As críticas também envolvem a forma como a transição será feita. Para alguns consumidores, a empresa poderia ter adotado uma estratégia diferente, mantendo ao menos as funções principais dos aparelhos mesmo sem novas atualizações.

Esse modelo permitiria que os Kindles antigos continuassem operando por mais tempo, justamente reduzindo impactos para consumidores que ainda utilizam os dispositivos apenas para leitura. Além disso, a permanência das funções básicas poderia evitar a troca imediata dos aparelhos.

Créditos: Divulgação/Amazon

Debate sobre obsolescência programada volta a crescer

A discussão envolvendo a decisão da Amazon também reacendeu o debate sobre obsolescência programada. A prática é apontada como uma estratégia usada por empresas para diminuir a vida útil de aparelhos e incentivar a compra de novos produtos.

Segundo as informações divulgadas, o encerramento do suporte poderá gerar impactos ambientais, já que mais consumidores poderão descartar dispositivos antigos antes do esperado.

Ainda assim, o texto destaca que essa prática não acontece apenas com a Amazon e vem sendo observada em diferentes setores da tecnologia. Justamente por isso, o caso dos Kindles antigos acabou chamando atenção entre consumidores brasileiros nas últimas semanas.