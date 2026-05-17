O Programa Bolsa Família, criado pelo Governo Federal, tem como objetivo principal fornecer suporte financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade social. No entanto, um estado do Nordeste brasileiro decidiu implementar uma medida adicional para fortalecer essa assistência.

O Ceará, por meio da iniciativa chamada Ceará Sem Fome, oferece um cartão alimentação no valor de R$ 300, destinado a famílias que enfrentam dificuldades financeiras. O Ceará Sem Fome foi desenvolvido para atender lares que não têm renda suficiente para sustentar todos os seus membros.

A partir de maio, estima-se que mais 16,4 mil famílias cearenses serão beneficiadas com esse valor extra. A primeira-dama do estado, Lia de Freitas, destacou a importância do programa, que se baseia em um monitoramento contínuo da situação socioeconômica dos beneficiários, garantindo que o apoio chegue a quem realmente necessita.

Além do cartão alimentação, o programa atua em outras frentes. A iniciativa conta com uma rede de mais de 1.300 cozinhas que servem diariamente mais de 130 mil refeições. Também são realizadas campanhas solidárias e mobilizações para distribuir cestas de alimentos, alcançando mais de 50 mil lares.

Requisitos para participação

Para ter acesso ao cartão Ceará Sem Fome, é necessário cumprir alguns critérios. Os interessados devem estar com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado nos últimos 24 meses e ser beneficiários do Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 218.

Além disso, o programa prioriza famílias que têm mulheres como responsáveis e que incluem crianças ou adolescentes de até 14 anos. É importante ressaltar que as famílias não devem ter o benefício do Bolsa Família bloqueado ou suspenso. Esses critérios buscam garantir que o apoio seja direcionado a quem realmente precisa, evitando que recursos sejam desviados de sua finalidade.