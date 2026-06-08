Cuca tem cobrado a diretoria do Santos para receber reforços. O comandante alvinegro deseja contar com novas peças na sequência da temporada e, por essa razão, quer ver movimentações do clube nesse sentido. Enquanto isso, o rival São Paulo tem sete jogadores em seu elenco que poderão sair de graça em breve.

Ao todo, o Tricolor possui sete atletas com vínculos se encerrando em dezembro. Caso os compromissos não sejam renovados até lá, esses profissionais poderão assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de julho e sair de graça no fim do ano.

A lista de jogadores são-paulinos com contrato terminando é formada por Jonathan Calleri, Felipe Preis, Luan, Lucas Moura, Matheus Belém, Rafael Tolói e Young. Calleri, por exemplo, é uma das principais peças do plantel tricolor. Assim como Lucas, que tem convivido com problemas físicos.

O desejo do SP é renovar tanto com Calleri quanto com Lucas. As conversas com o meia chegaram a ser iniciadas, porém foram adiadas para depois da Copa do Mundo. Quanto aos outros atletas, a postura é analisar cada caso em particular e tomar uma decisão a partir da avaliação da comissão técnica.

Créditos: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Cuca quer “pacotão” de reforços

Quanto ao Peixe, a meta é adotar uma postura bem ousada no mercado da bola. Estão nos planos do clube da Vila Belmiro de cinco a sete contratações para promover uma grande reformulação no elenco comandado pelo técnico Cuca.

O treinador gostaria de contar com mais um zagueiro, lateral-direito, lateral-esquerdo, volante e atacante. Considerando um cenário ideal, ele deseja mais dois meio-campistas e dois pontas para fortalecer os diferentes setores da equipe.

Essas movimentações, no entanto, estão condicionadas às vendas de algumas peças do grupo. Nesse sentido, podem ser negociados na janela de transferências Gabriel Brazão, Robinho Jr e JP Chermont.