O Santos deve vender um de seus titulares e jogadores mais importantes por bem menos do que poderia. O atleta em questão é o goleiro Gabriel Brazão, de 25 anos de idade, que, ao que tudo indica, será negociado nesta janela de transferências do meio da temporada.

Segundo as informações recentes, o arqueiro deve trocar a Vila Belmiro pelo futebol europeu. O Torino, da Itália, por exemplo, teria entrado em contato com o Alvinegro Praiano para fazer uma proposta. Nos bastidores, a transferência do jogador é tratada como uma possibilidade real, tendo em vista o desgaste da relação entre as partes.

Brazão teria ficado incomodado ao saber que a diretoria santista teria dito ao seu empresário, Giuliano Bertolucci, que ele poderia procurar novos ares na janela de transferências. O goleiro, então, sentindo-se desprestigiado, teria manifestado a vontade de ser negociado e, assim, concretizar o desejo da diretoria.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

Da parte do Peixe, o atleta é visto como um ativo importante para fazer caixa, tendo em vista que a situação financeira da instituição está longe de ser das melhores. Além dele, outras peças do plantel atual também podem ser negociados com esse mesmo objetivo.

Multa de Brazão é de R$ 370 milhões

Válido até dezembro de 2028, o contrato de Brazão contempla uma multa rescisória de R$ 370 milhões para o mercado nacional. Já para o mercado estrangeiro, a cláusula rescisória do arqueiro é de 70 milhões de euros, valor que na cotação atual corresponde a R$ 416 milhões.

Mas a saída do camisa 77 da Vila Belmiro deve se dar por cifras bem menores. Gabriel está avaliado em 12 milhões de euros (R$ 71,3 milhões), quantia que deve ajudar e muito o Peixe, que pretende ir ao mercado da bola e usar a grana para reforçar o plantel comandado pelo técnico Cuca.