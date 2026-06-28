O Fluminense tem em mãos uma proposta oficial do Real Betis, da Espanha, por Facundo Bernal. Precisando bater a meta de R$ 200 milhões em arrecadação com vendas de direitos econômicos na temporada, o clube carioca avalia a possibilidade de negociar o uruguaio.

Conforme noticiou o portal Lance!, o Betis colocou na mesa da diretoria tricolor uma proposta de US$ 10 milhões, que na cotação atual corresponde a R$ 52 milhões. O interesse dos espanhóis no jogador é antigo. Eles chegaram a fazer contato no ano passado, mas na ocasião ouviram uma resposta negativa.

Além do desejo do mercado europeu, o meio-campista e seus representantes também veem com bons olhos uma mudança de ares para o Velho Continente. O Torino, da Itália, também havia demonstrado interesse no uruguaio, porém não chegou a fazer proposta.

O Tricolor das Laranjeiras, vale destacar, é dono de apenas 60% do passe de Bernal. Por conta disso, a diretoria negocia com o Defensor, do Uruguai, a compra de uma fatia maior dos direitos para faturar mais com a venda. Os uruguaios são donos de 40%.

Créditos: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Fluminense pode negociar Canobbio

Além de Bernal, o Flu também pode acertar a saída de Agustín Canobbio na janela de transferências. Defendendo a Celeste Olímpica na Copa do Mundo, o atacante tem chamado a atenção de diferentes equipes. Uma delas, por exemplo, é o River Plate.

Recentemente, a agremiação de Buenos Aires fez uma consulta para saber mais a respeito da situação do camisa 17. Em um primeiro momento, o Tricolor sinalizou com uma oferta na casa dos US$ 12 milhões, o que tende a afastar os argentinos.

Canobbio é um pedido de Eduardo Coudet, técnico que passou pelos comandos de Internacional e Atlético-MG aqui no Brasil. Cacho tem liderado o processo de renovação do plantel millonario visando a sequência do trabalho.