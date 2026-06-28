O retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid já foi anunciado. Além disso, segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Marca, o treinador português teria elaborado uma lista inicial de possíveis dispensas do clube merengue na próxima temporada.

Entre os nomes citados, aparece o do brasileiro Rodrygo, que atualmente vive um momento delicado na carreira. O atacante ficou fora da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma grave lesão no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral, o que também pode influenciar diretamente sua situação no clube espanhol.

De acordo com o levantamento do jornal, Rodrygo não estaria entre as prioridades do possível novo projeto técnico de Mourinho, que pretende promover uma reformulação no elenco para a próxima janela de transferências.

Além do atacante brasileiro, outros cinco jogadores aparecem na lista de possíveis saídas. Entre eles está Eduardo Camavinga, meio-campista que chegou ao clube com grande expectativa, mas que ainda busca maior regularidade.

Também são citados Dani Ceballos e Fran García, ambos atletas que vêm enfrentando oscilações de desempenho e espaço no elenco principal. A lista inclui ainda Raúl Asencio e Franco Mastantuono, jovens que podem ser negociados para abrir espaço no plantel.