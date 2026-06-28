A Copa do Mundo é sempre um momento esperado para muitos torcedores, principalmente aqueles que desejam ir aos estádios e ver de perto os grandes craques em campo. Mas, esse fato histórico pode custar caro no bolso de alguns, prova disso é o caso de um pai que acabou levando a filha para ver pessoalmente o Mundial.

Na Inglaterra, escolas aplicam multas obrigatórias aos pais que não apresentam justificativa para a ausência dos filhos nas aulas. Mesmo assim, alguns responsáveis têm ignorado as penalidades para levar as crianças à Copa do Mundo.

Um dos casos que ganhou repercussão nas redes sociais foi o de Russ White, que poderá pagar uma multa de £ 300 (cerca de R$ 2 mil) por ter levado a filha aos Estados Unidos para acompanhar a seleção inglesa.

Em uma publicação, o britânico apareceu ao lado da menina em um estádio. A criança segurava um cartaz com a frase: “Eu deveria estar na escola, mas meu pai me trouxe para a Copa do Mundo”.

“Vou receber uma multa de 300 libras da escola, mas considero esse dinheiro bem investido. Vamos, Inglaterra!”, escreveu White. Ele também comemorou a atuação da equipe inglesa. “A noite passada foi incrível. Foi o melhor segundo tempo da Inglaterra em muito tempo, simplesmente eletrizante.”

Não é a primeira vez que o pai tomou esse tipo de decisão

Segundo o jornal The Sun, esta não é a primeira vez que o pai tira a filha da escola para acompanhar eventos de futebol. Em 2024, ele já havia retirado a menina das aulas para assistir à Eurocopa.

Para Russ White, acompanhar a seleção inglesa é mais do que uma paixão esportiva. “Seguir a Inglaterra me permite conhecer o mundo e pessoas de diferentes culturas”, afirmou. Ele também destacou o apoio da esposa, Terri, à decisão de viajar com a filha para acompanhar o torneio.