O futuro do Mundial de Clubes da FIFA pode passar por uma nova reformulação antes mesmo da edição de 2029. Após estrear o formato com 32 participantes, a entidade já discute a possibilidade de ampliar o torneio para 48 equipes, medida que tende a fortalecer ainda mais a presença dos clubes europeus e aumentar o nível de dificuldade para representantes de outros continentes, como os brasileiros.

A proposta ganhou força depois da parceria firmada entre a FIFA e o European Football Clubs (EFC), organização que reúne centenas de equipes da Europa. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, a iniciativa faz parte de uma estratégia para expandir o alcance comercial da competição e abrir espaço para um número maior de clubes das principais ligas do continente, com destaque para a Inglaterra.

As conversas tiveram início logo após a realização da primeira edição do novo Mundial de Clubes, disputada nos Estados Unidos. Embora a competição ainda esteja em sua fase inicial nesse formato, a FIFA avalia que um torneio com 48 participantes pode atrair ainda mais patrocinadores, ampliar receitas e aumentar o interesse do público ao redor do mundo.

Caso a mudança seja confirmada, a tendência é que mais vagas sejam destinadas ao futebol europeu. Com isso, equipes de países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França passariam a ocupar uma parcela ainda maior da competição, elevando o nível técnico do torneio.

Para os clubes brasileiros, esse cenário representaria um desafio ainda maior. Mesmo com campanhas competitivas e tradição internacional, enfrentar um número mais elevado de adversários das principais ligas da Europa reduziria as possibilidades de conquistar o título mundial.

Apesar das discussões estarem em andamento, a ampliação para 48 clubes ainda depende da aprovação oficial da FIFA. Se a proposta avançar, o Super Mundial de Clubes de 2029 poderá se tornar a maior edição da história, mas também uma das mais difíceis para equipes sul-americanas sonharem com a conquista do troféu.