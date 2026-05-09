Um dos melhores do futebol brasileiro na atualidade, Danilo tem brilhado vestindo a camisa do Botafogo e chamado a atenção de outras equipes. O Flamengo, por exemplo, é um dos maiores interessados em sua contratação. Mas caso trocar de time por aqui se torne uma possibilidade para ele, o rival do Glorioso não terá a preferência.

A prioridade será um retorno ao Palmeiras. Cria das categorias de base do clube paulista, o meio-campista gostaria de voltar ao Allianz Parque. Tendo isso em vista, a diretoria alviverde já está ciente do quanto precisaria desembolsar para tê-lo novamente.

O Rubro-Negro é visto como uma opção distante por conta da preferência pelo Verdão e também em respeito ao Alvinegro da Estrela Solitária. Atravessando uma crise financeira e institucional, o Botafogo vê no atleta uma grande oportunidade para fazer dinheiro.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

O bom desempenho do jogador na temporada é o grande trunfo da diretoria para conseguir o máximo de grana possível. Além disso, existe a expectativa de ele ser convocado para a disputa da Copa do Mundo, o que ajudaria a valorizar seu passe no mercado da bola.

Danilo foi um dos destaques da Seleção Brasileira na Data Fifa de março e, por essa razão, entrou de vez na briga por uma das 26 vagas. As chances são boas de ser chamado para vestir a camisa amarelinha no maior torneio de futebol do planeta.

Danilo quer se transferir para a Europa

Antes de pensar em uma transferência para algum outro clube brasileiro, o volante tem como sonho retornar ao futebol europeu. Por lá, teve uma breve passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, que só não foi melhor em razão de uma grave lesão.

Desta vez, Danilo não só pensa em atuar no Velho Continente, como também almeja jogar por uma equipe maior, mais competitiva e que brigue por títulos. Nesse sentido, a convocação para a Copa pode ser benéfica.